NCP नेता के समर्थकों का उत्पात, शिवाजी की आड़ में 'हर हर महादेव' की स्क्रीनिंग रोकी, दर्शक की पिटाई

Maharashtra

oi-Jyoti Bhaskar

NCP नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में उत्पात मचाया है। छत्रपति शिवाजी की आड़ में 'हर हर महादेव फिल्म' की स्क्रीनिंग रोकने से मन नहीं भरा तो एक दर्शक की पिटाई कर डाली। खुद को आव्हाड का समर्थक बताने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत इतिहास दिखाती है।

महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर सियासत नई बात नहीं, लेकिन छत्रपति शिवाजी से जुड़ी फिल्म में गलत इतिहास दिखाने के नाम पर उत्पात किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अब विपक्ष में है। भले ही सत्ता जा चुकी है, लेकिन एनसीपी नेता और समर्थक धौंस जमाने से बाज नहीं आते। शिवाजी की आड़ में फिल्म स्क्रीनिंग रोकने और दर्शक की पिटाई का मामला सामने आया है।

जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने पहुंचे उत्पाती तत्वों को रोकने की कोशिश करने पर एक दर्शक की पिटाई भी की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने सोमवार शाम मुंबई के पास ठाणे में एक मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म 'हर हर महादेव' की स्क्रीनिंग को जबरदस्ती रोक दिया। आव्हाड के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले एक दर्शक के साथ मारपीट भी की।

Hoologanism in the name of Shivaji Maharaj , NCP leader and Former Minister Jitendra Awhad forcefully stops show of Marathi movie 'Har Har Mahadev', Awhad supporters also beat up a viewer who opposed the agitation.#harharmahadevmovieteaser #Movie #ShivajiMaharaj pic.twitter.com/Hhd4DPBKdU