मुंबई ड्रग्स रेड: आर्यन खान समेत 8 लोगों से पूछताछ जारी, सामने आए उनके भी नाम

मुंबई, 3 अक्टूबर। मुंबई में एक क्रूज शिप पर चल रही कथित रेव पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। शनिवार देर रात छापेमारी के बाद बॉलीवुड स्टार किड को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई थी, अब साफ हो गया है कि वह आर्यन खान थे। मुंबई के एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जानकारी दी कि कथित रेव पार्टी में आर्यन समेत आठ लोगों से पूछताछ जारी है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं।

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने बताया कि छापेमारी के सिलसिले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा से पूछताछ की जा रही है। वहीं, दूसरी तरफ एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने बताया कि यह दो सप्ताह तक चली कड़ी मेहनत से की गई जांच का परिणाम है। हमने अपने खास खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की, इस मामले में कुछ बॉलीवुड लिंक्स की संलिप्तता सामने आई है।

Eight persons -- Aryaan Khan, Arbaaz Merchant, Munmun Dhamecha, Nupur Sarika, Ismeet Singh, Mohak Jaswal, Vikrant Chhoker, Gomit Chopra -- are being questioned in connection with the raid at an alleged rave party at a cruise off Mumbai coast: NCB Mumbai Director Sameer Wankhede pic.twitter.com/KauOH2ULts