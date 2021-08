थप्पड़ बयान: महाराष्ट्र सरकार ने कहा- केंद्रीय मंत्री को नहीं करेंगे गिरफ्तार, नारायण राणे ने साधा निशाना

Maharashtra

मुंबई, 25 अगस्त। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे के 'थप्पड़ मारने वाले' बयान को लेकर महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर की गई उनकी कथित टिप्पणी को लेकर नारायण राणे को गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ा। हालांकि मंगलवार की रात ही महाड कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। अब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है जहां महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को न्यायालय से कहा कि वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

नारायण राणे की याचिका पर अब सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि सीएम उद्धव को कथित तौर पर 'थप्पड़ मारने' को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए नारायण राणे के वकीलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की। इस बीच केंद्रीय मंत्री राणे के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोर्ट की सुनवाई के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मीडिया को संबोधित किया।

The verdict in all cases (by Shiv Sena) filed against me in Bombay High Court has come in my favour. This is an indication that the country is run by laws: Union Minister and BJP leader Narayan Rane in Mumbai pic.twitter.com/9YlKVFOrWr