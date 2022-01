महाराष्ट्र: अस्पताल के बायोगैस प्लांट में मिली 11 मानव खोपड़ी और भ्रूण की 54 हड्डियां, निदेशक गिरफ्तार

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 14 जनवरी। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित एक निजी अस्पताल के बायोगैस प्लांट में अवैध गर्भपात के एक अलग मामले की जांच के दौरान 11 खोपड़ी और भ्रूण की 54 हड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। कदम हॉस्पिटल नाम का ये चिकित्सालय वर्धा के अरवी इलाके में स्थित है। सब-इंस्पेक्टर ज्योत्सना गिरीक के मुताबिक अस्पताल की निदेशक रेखा कदम और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

आपको बता दें कि अस्पताल में यह अवैध गर्भपात का सनसनी खेज खुलासा 13 वर्षीय बालिका के गर्भपात मामले की जांच के दौरान हुआ। नाबालिग के गर्भपात के बाद से कदम अस्पताल में पुलिस मामले की जांच कर रही थी, इसी दौरान छानबीन में अस्पताल के पिछले हिस्से में स्थित गोबर गैस के गड्ढे में नवजात शिशुओं के अवशेष बरामद हुए। बायोगैस प्लांट में पुलिस को 11 मानव खोपड़ी के साथ 54 हड्डियां भी मिली हैं। सभी सभी अवशेषों को केमिकल जांच व डीएनए टेस्ट के लिए नागपुर की लैब में भेज दिया गया है।

Maharashtra: 11 skulls & 54 bones of fetuses were found in biogas plant of a private hospital in Arvi, Wardha during the investigation of a separate case of illegal abortion. Hospital director Rekha Kadam & one of her associates were arrested: Sub-Inspector Jyotsna Giri (13.01) pic.twitter.com/4JtzeZquu6