26/11 हमला: परमबीर सिंह ने किया था आतंकी कसाब के फोन को नष्ट! पूर्व एसीपी शमशेर खान का आरोप

मुंबई, 26 नवंबर। मुंबई में हुए खौफनाक आतंकी हमले 26/11 (26 नवंबर) को आज 13 साल पूरे हो गए हैं। 26/11 की बरसी पर पूरे देश ने आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवानों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में सेवानिवृत्त एसीपी शमशेर खान पठान ने तत्कालीन डीआईजी एटीएस परम बीर सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। शमशेर खान पठान ने दावा किया कि परम बीर सिंह ने आतंकी अजमल कसाब का फोन जब्त किया था लेकिन उसे सबूत के तौर पर कभी पेश ही नहीं किया गया।

गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पहले ही जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे हैं, बीते दिनों उनसे मुंबई की अपराध शाखा ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। अब मुंबई आतंकी हमले में उनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर लगाए गए आरोप परमबीर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जुलाई 2021 में मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में सेवानिवृत्त एसीपी शमशेर खान पठान ने परमबीर सिंह पर आतंकियों से मिलिभगत के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने परमबीर को गिरफ्तार करने की भी मांग की है।

Mumbai | Retired ACP Shamsher K Pathan in a letter to Mumbai Police Commissioner in July 2021 alleged that "during 26/11 terrorist attacks, Param Bir Singh, the then DIG ATS, confiscated terrorist Ajmal Kasab’s phone, ensuring that phone never appeared during the probe or trial" pic.twitter.com/ArkN3MmbWj