26/11 मुंबई हमले के बाद रॉ प्रमुख देना चाहते थे इस्तीफा, जानिए क्यों मोसाद और सीआईए को आया था गुस्सा?

oi-Abhijat Shekhar

मुंबई, नवंबर 26: आज 26 नवंबर 2021 है और आज से 13 साल पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा हमला कर पूरी दुनिया को दहला दिया था। पूरे तीन दिनों तक मुंबई में आतंकवादी मौत का मातम फैलाते रहे। हिंदुस्तान थम गया था और भारतीय इतिहास में वो सबसे बड़ी सुरक्षा चूक मानी गई। आज जब देश एक बार फिर से उस जख्म को याद कर रहा है, उस वक्त जानना जरूरी है, कि आखिर जब देश पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त देश की खुफिया एजेंसी रॉ क्यों और कैसे फेल हो गई थी और रॉ के प्रमुख क्यों इस्तीफा देना चाह रहे थे?

English summary

The then RAW chief Ashok Chaturvedi wanted to resign after the 26/11 attacks on Mumbai. Know why Mossad and CIA were angry with the Indian government?