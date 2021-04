महाराष्ट्र: पालघर के MIDC कॉम्पलेक्स में लगी आग, 30 कर्मचारियों को निकाला सेफ

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोइसर तारापुर MIDC कॉम्पलेक्स में आग की खबर है। जानकारी के मुताबिक, इस बिल्डिंग में बजाज हेल्थकेयर का ऑफिस है, जिसमें आग लगी है। बजाज हेल्थकेयर के इस ऑफिस में 30 कर्मचारी मौके पर काम कर रहे थे, जिन्हें बचा लिया गया है। हालांकि इनमें से 2 घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं।

आग की वजह का अभी पता नहीं चला है

आपको बता दें कि अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं मौके पर कुछ लोगों ने बताया है कि इस बिल्डिंग में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोगों का कहना है कि इस कॉम्पलेक्स में अधिकतर कैमिकल फैक्ट्रियां हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही हैं।

