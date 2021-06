महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस की नजर, नाना पटोले फिर बोले-पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव

Maharashtra

मुंबई, 14 जून: महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह बात फिर से दोहराई है कि राज्य विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। इससे पहले वो पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी करने को कह चुके हैं। अब पटोले ने फिर कहा है कि अगर हाई कमांड फैसला करता है तो वह खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर पेश करने के लिए तैयार हैं।

आला कमान चाहे तो सीएम का चेहरा बनने को तैयार- नाना पटोले

महाराष्ट्र में सत्ताधारी महा विकास अघाड़ी सरकार में अंदर ही अंदर सियासी घमासान जारी है, जो अब सतह पर आ रही है। अभी राज्य में विधानसभा चुनाव के तीन साल से भी ज्यादा वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का राग अलापना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आज यह बात फिर दोहराई है कि, 'कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। मैं सीएम का चेहरा बनने के लिए तैयार हूं अगर हाई कमांड यह फैसला करता है।'

रोज-रोज बदल रहे हैं सहयोगियों के बयान

गौरतलब है कि पटोले ने शनिवार को भी इसी तरह का बयान दिया था और कार्यकर्ताओं से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहने का कहा था। इसपर शिवसेना की ओर से दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हें बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहले दावा कर चुके हैं कि महा विकास अघाड़ी सरकार न सिर्फ अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बाद में जब से कांग्रेस का सुर बदलना शुरू हुआ है तो एनसीपी की ओर से भी दो अलग-अलग बयान आ चुके हैं। एक में कहा गया है कि उद्धव 5 नहीं 25 साल तक सीएम रहेंगे और दूसरे में कहा गया है कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है।

