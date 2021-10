वालकेश्वर में मछलियों की मौत, धार्मिक अनुष्ठान के लिए BMC बनाएगी कृत्रिम तालाब

Maharashtra

मुंबई, 10 अक्टूबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संकट के बीच त्योहारों की धूम है। पिछले महीने गणेश चतूर्थी के बाद अब नवरात्र के लिए धार्मिक स्थानो पर लोगों पूजा-पाठ कर रहे हैं। इस बीच श्राद्ध के दौरान किए गए अनुष्ठान की वजह से महाराष्ट्र के मशहूर वालकेश्वर मंदिर के ताल में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दुख जताते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा।

मुंबई के वालकेश्वर मंदिर के सामने बाणगंगा (बाण से प्रकट हुई गंगा) कुंड के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। अपने पूर्वजों की मुक्ति और पूजा-पाठ के लिए लोग श्राद्ध के समय यहीं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस साल भी वालकेश्वर में पूजा की गई जिससे पानी दूषित होने के चलते कई मछलियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मुंबई नगर निगम बीएमसी ने अगले साल से धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए एक कृत्रिम तालाब बनाने का फैसला किया है।

Maharashtra | BMC is planning to create an artificial pond to perform rituals from next year so that the aquatic ecosystem is not harmed: Mumbai Mayor Kishori Pednekar on the death of a large number of fishes in Walkeshwar following Shraddh rituals pic.twitter.com/nR5jANnzxV