औरंगजेब का मकबरा हुआ बंद, औरंगाबाद में ASI ने क्यों उठाया ये कदम ? जानिए

औरंगाबाद, 19 मई: महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल तानाशाह औरंगजेब के मकबरे को पांच दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यह फैसला भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने लिया है, जो इसे पुरातत्व महत्त्व की जगह मानते हुए इसकी देख-रेख करता है। हाल ही में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इस जगह का दौरान किया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के एक प्रवक्ता ने इस मकबरे के होने पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि शिवाजी की धरती पर इसे रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इसकी सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई थी और अब जाकर एएसआई ने इसपर ताला ही लगा दिया है।

