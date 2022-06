Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 24 जून। मप्र के दमोह शहर में बीते रोज व‍िवाह समारोह आयोज‍ित हुआ था। नरस‍िंहपुर से बारात आई थी। मंडप में दूल्‍हे राजा सनक गए और बौराये से अजीब-अजीब हरकतें करने लगे। सुबह तक जब यही आलम रहा तो दुल्‍हन पक्ष ने बेटी की व‍िदा करने से इंकार कर द‍िया। बहसबाजी के दौरान दूल्‍हे राजा का मानस‍िक संतुलन डगमगाया और आपा खो बैठे। भरे मंडल में अपने कपडे उतार फेंके। फ‍िर क्‍या था, क्‍या घराती, क्‍या बाराती... सभी ने उन्‍हें कच्‍छे में पकडा और बस में बैठाकर पाइप से हाथ बांध द‍िए। यहां भी दूल्‍हे राजा रंग में थे, सो दमोह से नरस‍िंहपुर तक बस में बंधे-बंधे ही मुजरिम की तरह घर पहुंचे।

English summary

In the pavilion, the bridegroom king went crazy and started acting strangely with the bridegroom. When this situation remained till morning, the bride's side refused to send the daughter away. During the debate, the groom's king's mental balance was shaken and he lost his temper. Throw off your clothes in the filled circle. Then what was it, what was the gharati, what was the procession... Everyone caught him in a kutcha and tied his hands to the pipe while sitting in the bus.