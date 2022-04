MP में 'कमल' के खिलाफ कांग्रेस के लिए कमलनाथ क्यों जरूरी हैं ? 5 प्वाइंट में पूरी रणनीति जानिए

Madhya Pradesh

भोपाल, 6 अप्रैल: 2023 के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमलनाथ को चेहरा बनाकर पेश किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कथित सॉफ्ट हिंदुत्व को औपचारिक स्वरूप दिया है, इन फैसलों से जाहिर है पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत ऐसा किया है और शायद पार्टी के पास भाजपा का मुकाबला करने के लिए प्रदेश में इससे अच्छा विकल्प भी नहीं है। आइए जानते हैं कि कांग्रेस ने एकबार अपनी-बनाई सरकार को गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किन वजहों से फिर से दांव लगाया है और इसका पार्टी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है।

There is a big strategy behind making Kamal Nath the face of Congress for Madhya Pradesh elections and following the path of Hindutva