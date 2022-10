Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami : सागर में सैन्य सम्मेलन में शामिल हुए, शहीद स्मारक, वॉर मेमोरियल देखा

Madhya Pradesh

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami सागर में सेना के महार रेजिमेंट सेंटर में सैन्य सम्मलेन में शामिल हुए। वे दोपहर में स्टेट प्लेन से ढाना आए थे। वे महार सेंटर में शहीद स्मारक, वार मेमोरियल देखने पहुंचे थे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय प्रवास पर सागर आए हैं। वे दोपहर में देहरादून से स्टेट प्लेन से ढाना हवाई पट्टी उतरे। यहां से वे सदर स्थित पूर्व मंत्री हरनाम सिंह राठौर के बंगला पहुंचे, जहां परिजन से मुलाकात कर पारिवारिक चर्चाओं में मशगूल रहे। इसके बाद वे सेना के महार रेजिमेंट सेंटर पहुंचे। यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। मंगलवार सुबह सीएम धामी सदर स्थित डीएनसीबी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि उनके बचपन का कुछ समय सागर में ही बीता है।

सेना के महार रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में सोमवार को सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। मध्य भारत में यह सेना का बड़ ट्रेनिंग सेंटर हैं। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया था। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे धामी का प्लेन सागर के ढाना हवाई पट्टी पर उतरा था। यहां सैना के अधिकारियों, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी तरुण नायक ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सामान्य मेल-मुलाकात के बाद धामी सागर के सदर स्थित राठौर बंगला पहुंचे थे। पूर्व मंत्री हरनाम सिंह राठौर के बेटे व पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, कुलदीप सिंह राठौर के साथ उन्होंने पारिवारिक माहौल में समय बिताया। यहां से सीएम धामी 3 बजे सेना के महार सेंटर पहुंचे और सैन्य सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और सम्मेलन के बाद वे युद्ध स्मारक घूमने भी पहुंचे थे। शाम 5 बजे तक उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है।

मंगलवार को डीएनसीबी स्कूल में सहपाठियों से मिलकर यादें ताजा करेंगे

सीएम धामी की स्कूली शिक्षा 10वीं से 12 वीं तक सागर के डीएनसीबी स्कूल में हुई हैं। उनके पिता उस समय सागर के महार रेजिमेंट में पदस्थ थे। धामी सुबह अपनी शिक्षा स्थली डीएनसीबी स्कूल पहुंचेगे। वे यहां पर अपने सहपाठियों और स्कूल के शिक्षकों से मेल-मुलाकात कर उनके साथ समय बिताएंगे व बपचन की यादों को साझा करेंगे।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami attended a military conference at the Army's Mahar Regiment Center in Sagar. They had come to Dhana by state plane in the afternoon. He had come to see the Martyrs Memorial, War Memorial at the Mahar Center.