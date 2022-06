Madhya Pradesh

सागर, 9 जून। मप्र की पूर्व मुख्‍यमंत्री उमा भारती के भतीजे व भाजपा व‍िधायक राहुल लोधी पर ज‍िला पंचायत सदस्‍य चुनाव में एक दल‍ित मह‍िला व उसके पर‍िवार को धमकाने और दबाव बनाकर उसका नामांकन वापस कराने के आरोप लगे हैं। बता दें कि राहुल लोधी खरगापुर से व‍िधायक हैं। उनकी पत्‍नी ने ज‍िला पंचायत सदस्‍य के ल‍िए वार्ड क्रमांक 8 से फॉर्म भरा है, इसी सीट से एक दल‍ित मह‍िला ने भी नामांकन जमा क‍िया था। मप्र विधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष गोव‍िंद स‍िंह ने इस मामले में खुले तौर पर राहुल लोधी व भाजपा पर डर-भय की राजनीत‍ि के आरोप लगाए हैं। फ‍िलहाल दल‍ित महिला व उसका पर‍िवार भूम‍िगत बताया जा रहा है।

टीकमगढ से म‍िली जानकारी अनुसार वार्ड ज‍िला पंचायत की वार्ड क्रमांक 8 से जमुनी बाई अहिवार पत‍ि पंखुआ अहिरवार ने ज‍िला पंचायत सदस्‍य के चुनाव के ल‍िए नामांकन भरा है। यही से भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के भतीजे व खरगापुर व‍िधायक राहुल लोधी की पत्‍नी उम‍िता लोधी ने भी नामाकंन जमा किया है। जमुनी बाई के पति‍ पंखुआ ने आरोप लगाया है कि दो द‍िन से राहुल लोधी और उनके लोग हमारा घर घेरे हुए हैं। हमें घर से नहीं न‍िकलने दे रहे। पुल‍िस में श‍िकायत की तो पुल‍िस भी नामांकन वापस लेने का दबाव बनाने लगी। आरोप है कि पुल‍िस और करीब दर्जन भर गाड‍ियां उनका घर घेरे हुए हैं। पुल‍िस सुरक्षा देने के बजाय व‍िधायक के लोगों का साथ दे रही है। हमें डर, धमकी के साथ पैसा लेने की पेशकश भी की जा रही है। मामले में बल्देवगढ थाने की पुल‍िस पर भी आरोप लग रहे हैं।

नेता प्रत‍िपक्ष का आरोप, प्रजातंत्र की हत्‍या करना चाहते हैं

मप्र व‍िधानसभा में नेता प्रत‍िपक्ष व कांग्रेस नेता डॉ गोव‍िंद स‍िंह का कहना है कि मामला मेरी जानकारी में आया है। मैने पुल‍िस के आला अध‍िकारियों से श‍िकायत भी की है। भाजपा के लोग दबाव डालकर काम कर रहे हैं। एसपी से बात कर बताया कि पुल‍िस ही ऐसे लोगों के साथ खडी होगी तो प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा। पुल‍िस राजनीत‍ि करेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। ज‍िनके पास सुरक्षा देने की ज‍िम्‍मेदारी है वे अपहरण करा रहे हैं। यह प्रजातंत्र के ल‍िए घातक है।

मेरा घर घेरे हैं, बच्‍चे-पर‍िजन मर जाएंगे

जमुनीबाई के पत‍ि पंखुआ का आरोप है कि कल से पुल‍िस और व‍िधायक राहुल लोधी के लोग मेरा घर घेरे हुए हैं। बच्‍चे, पत्‍नी, पर‍िजन डर के साए में हैं। वे मर जाएंगे। हमने पुल‍िस से श‍िकायत की थी, दगोरा पुल‍िस के साथ आए तो वे भी नाम वापस लेने का दबाव बनाने लगे। एसपी ने हमारा फोन नहीं उठाया। क‍ितना भी पैसा लेने की बात कह रहे हैं। पुंखुआ का कहना है कि मैं जग गांव में आ गया हूं। भाजपा नेता और पुल‍िस मेरे पर‍िजन और घर को छोड दें। यदि पर‍िजन को कुछ हुआ तो मैं एसपी के सामने फांसी लगाकर जान दे दूंगा।

उमा भारती का ट्वीट, उम‍िता की उम्‍मीदवारी पर पार्टी फैसला ले

इधर मामले में बीते रोज उमा भारती का एक ट्वीट चर्चाओं में आया है। मीड‍िया की र‍िपोर्ट के अनुसार उमा भारती ने कहा है कि समाचार पत्र से जानकारी म‍िली है कि मेरे बडे भाई के बेटे खरगापुर व‍िधायक राहुल सिंह लोधी की पत्‍नी उम‍िता ने ज‍िला पंचायत सदस्‍य के ल‍िए चुनाव का फॉर्म भरा है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उमिता पार्टी की सदस्‍य हैं या नहीं। इसल‍िए भाजपा उम‍िता की उम्‍मीदवारी के संबंध में अपने न‍ियम के अनुसार ही फैसला ले।

