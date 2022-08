Sagar: मुर्गीचोर अजगर का आतंक खत्म, दिन में दावत उड़ाना महंगा पड़ा

Madhya Pradesh

सागर, 20 अगस्त। मप्र के सागर जिले के पामाखेड़ी स्थित एक मुर्गी पालन केंद्र (पोल्ट्री फाॅर्म) की मुर्गियां गायब हो रही थीं। पोल्ट्री फाॅर्म हाउस के संचालक और कर्मचारी परेशान थे। शनिवार को मुर्गीचोर आया तो उसे देखकर सबके होश फाख्ता हो गए। करीब 12 फीट लंबा भारी-भरकम अजगर उनके फाॅर्म हाउस में घुसकर मुर्गियों को लील रहा था। आखिरकार मुर्गीचोर हाथ आया तो उसे ऐसे-कैसे छोड़ सकते थे, सो सागर के स्नैक केचर अकील बाबा को बुलाया गया। महज पांच मिनट की मशक्कत के बाद अजगर को काबू में कर लिया गया।

English summary

Sunil Pokhadia's farm house is in the Pamakhedi area of ​​Sagar. Here he has made a small poultry center at the back side. More than a hundred chickens are kept here. For a few days, suddenly the chickens used to disappear from their place. He and the staff were also worried about this. On Saturday, when he heard the loud hoarse sound of chickens, he looked back. Here a huge python was feasting on chickens.