सागर, 28 जून। मप्र के टीकमगढ में ग्रामीण पर‍िवेश के प्रेमी युगल कोर्ट मैर‍िज करने पहुंचे थे, इसी दौरान युवती के पर‍िजन मौके पर आ गए और प्रेमी युवक की सरेआम पर‍िसर में ही जमकर धुनाई कर दी। प्रेम‍िका के परिजन और भाई थे सो प्रेमी ने एकबार भी उनका प्रतिउत्‍तर नहीं द‍िया। घटना का क‍िसी ने वीड‍ियो बनाकर सोशल मीड‍िया पर वायरल कर द‍िया।

इधर मामले में जब पडताल की गई तो पता चला कि प्रेमी की कलेक्टोरेट पर‍िसर में लडकी के पर‍िजनों द्वारा हाथ बांधकर मारपीट करने का जो वीड‍ियो वायरल हो रहा है वह सत्‍य है। यह वीड‍ियो सोमवार का है और सीधे तौर पर प्रेम प्रसंग व प्रेम व‍िवाह से जुडा है। जो युवक पिट रहा है एक लड़की को प्रेम करता है और वह उसे अपने साथ ले जा रहा था। वे कलेक्‍टोरेट में कोर्ट मैर‍िज करने आए थे और वकील के बारे में जानकारी जुटा रहे थे, इसी दौरान उसकी प्रेमिका के परिजनों ने उसे कलेक्टोरेट के सामने से पकड़ लिया और हाथ बांधकर उसकी प‍िटाई कर उसे अपने साथ ले गए। बाद में पुल‍िस घटनाक्रम में बीच में आई और युवक को थाने लेकर पहुंची थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

युवक की प‍िटाई कानून का उल्‍लंघन, कार्रवाई होगी

प्रेमी की प‍िटाई मामले में टीकमगढ देहात थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित युवक जिले के कुड़ीला गांव का रहने वाला है। गांव में उसका किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों कोर्ट में शादी करने के लिए टीकमगढ़ आए थे, पर‍िजन को इसकी जानकारी लग गई और वे भी पीछे-पीछे आ गए। टीआई के अनुसार परिजनों ने पुलिस की मदद ना लेते हुए सरेआम युवक को पीटकर कानून का उल्लंघन किया है। पीड़ित की शिकायत पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। युवक और युवती दोनों बाल‍िग हैं।

