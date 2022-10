Smart City Sagar: सीवर कनेक्शन का ₹ 3000 वसूलेगी निगम, परिषद ने जनता पर डाला बोझ

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Smart City Sagar में अब रहना महंगा होने जा रहा है। नगर निगम की सामान्य परिषद ने पहली ही बैठक में जनता पर बोझ डालने वाला निर्णय सर्वसम्मति से पारित कर दिया। शहर में बीते चार साल से चल रहे सीवर प्रोजेक्ट ने जनता को जिनती यातनाएं दी है, उसका हल तलाशने के बजाय परिषद ने सीवर के हाउस कनेक्शन का भारी-भरकम शुल्क तय कर दिया। सागर के प्रत्येक घर को 3 हजार रुपए प्रति कनेक्शन शुल्क देना होगा। सबसे ताज्जुब की बात जनता के हितों की बात करने वाले पार्षदों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के किसी ने इसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकाला।

नगर निगम सागर की निर्वाचित नगर निगम परिषद की पहली बैठक गुरुवार दोपहर में आयोजित हुई। परिषद में आसंदी पर नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने बैठक का संचालन किया। महापौर संगीता तिवारी, सांसद प्रतिनिधि डॉ. सुशील तिवारी, विधायक शैलेंद्र जैन सहित एमआईसी सदस्य, पार्षद विपक्षी पार्षद, नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला मौजूद थे। बैठक में सामान्य प्रस्ताव के साथ-साथ सबसे अहम प्रस्ताव सीवर प्रोजेक्ट के हाउस कनेक्शन का शुल्क तय करने का प्रस्ताव था। इसमें प्रत्येक घर से सीवर कनेक्शन का 3 हजार रुपए शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को सभी पाषदों ने सहमति जता दी। चर्चा बस इस बात को लेकर हुई कि यह 3 हजार रुपए का शुल्क वसूला कैसे जाएगा। इसमें एमआईसी सदस्यों की तरफ से सुझाव आए कि इसे किस्तों में लिया जाए, ताकि जनता पर एक साथ बोझ न पड़े।

टाटा कंपनी के काम को लेकर हर पार्षद ने जताई नाराजगी

परिषद की बैठक में टाटा कंपनी द्वारा शहर में किए जा रहे कामों में गड़बड़ी, लापरवाही, लेट लतीफी को लेकर चर्चा की गई। इसमें टाटा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी बात रखी, लेकिन परिषद के सदस्यों ने उन पर असहमति जताई। कंपनी ने जानकारी दी कि जनवरी 2023 से 6 जोन के वार्डो में पेयजल की सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी। सांसद प्रतिनिधि डॉण् सुशील तिवारी ने कहा कि परिषद में चर्चा होने के बाद मैं सभी पार्षदों की पीड़ा को देख रहा हूं। उनकी यह पीड़ा बाजिब है, जनता इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है अगर दिसंबर तक काम पूर्ण ना किया जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार सीवर प्रोजेक्ट को लेकर विधायक ने कहा कि इसको लेकर कई विसंगतियां है। एसटीपी प्लांट को सबसे आखिर में बनाना था, जबकि उसे सबसे पहले बनाया गया है। दिसंबर तक सीवर प्रोजेक्ट के काम पूरा होने आश्वासन लक्ष्मी सिविल इंजीनिरिंग कंपनी के अधिकारियों द्वारा लिखित में दिया जाए। निगमाध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने आसंदी से कहा कि सीवर कंपनी लिखित में पत्र दें और काम के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि नालियां चोक न हो, जलभराव की समस्या न हो।

English summary

In the smart ocean, now gradually the burden on the pocket of the public has started increasing. The rest of the tax, right now, three thousand rupees will be charged from each house of the city for sewer connection. There is still a long time for the sewer project and sewer line to be commissioned, despite this, in the very first meeting, the municipal council has not hesitated to put the burden on the public.