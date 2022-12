Smart City Sagar : सीएम ने 7 दिन पहले जिस स्मार्ट रोड का उद्घाटन किया, उस पर फूटी "जलधारा"

सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस स्मार्ट रोड का उद्घाटन 7 दिन पहले किया था, स्मार्ट सिटी की उस रोड की दुर्गति हो रही, स्मार्ट रोड पर स्मार्ट सिटी सीईओ के बंगले के सामने सड़क पर जलधारे फूट रहे हैं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Sagar Smart City के प्रोजेक्ट पर जब-तब सवालिया निशान उठाए जाते हैं। करोड़ों रुपए की बर्बादी के आरोप लगाए जाते हैं। हाल में स्मार्ट रोड का मामला सामने आया है। सीएम ने बीते 26 नवंबर को इस स्मार्ट रोड को उद्घाटन किया था, महज एक हफ्ते में ही इस रोड पर जलधारे फूटने लगे। सीवर लाइन के चैंबर उबल रहे हैं। फुटपाट पर पेबर ब्लॉक के नीचे से पानी की धार बह रही है। कुल मिलाकर आनन-फानन में तैयार की गई इस रोड को महज एक हफ्ते में ही मरम्मत की दरकार है।

सागर में 1680 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट में जगह-जगह सुराख नजर आ रहे हैं। सिविल लाइन से तहसीली मार्ग होते हुए तिली तिराहे तक बनाई जा रही स्मार्ट रोड चंद रोज पहले तक चमचमा रही थी। सीएम ने मंच से डिजीटली करोड़ों से तैयार इस एसआर का लोकार्पण किया था। लेकिन यह क्या महज हफ्तेभर में ही ठेकेदारों की लापरवाही, भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। सिविल लाइन में सबसे प्रमुख स्थान नगर निगम आयुक्त जो खुद स्मार्ट सिटी के ईडी व सीईओ के चार्ज में हैं, उनके बंगले के सामने सीवर लाइन के चैंबर से दो दिन से पानी उबल रहा है। सड़क पर जगह-जगह से पानी रिस रहा है। सड़क किनारे बने फुटपाथ पर लगे पेबर ब्लॉक के नीचे से इस तरह पानी रिस रहा है, मानों यहां पेबर ब्लॉक के नीचे से झिरना बह रहा हो। जगह-जगह से फुटपाथ पानी के कारण डैमेज हो रहा है।

जंगल में बाघों ने रोक लिया सैलानियों का रास्ता, आधे घंटे तक सांसें थामे एकटक देखते रहे

स्मार्ट सिटी और निगम के प्रोजेक्ट पर उठ रहे सवाल

स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर शहरवासी, प्रबुद्धवर्ग जब-तब घटिया, बगैर प्लानिंग ​के किए जा रहे करोड़ों-अरबों के काम, उनकी घटिया क्वालिटी को लेकर प्रश्नचिन्ह लगाते रहे हैं। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने की जल्द बाजी और लापरवाही के कारण किरकिरी होती रहती है। सबसे अहम बात बनाना-तोड़ना, फिर बनाना स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों की आदत बन गई है। इसी का नतीजा है, स्मार्ट रोड सीएम द्वारा लोकार्पण के चंद रोज बाद ही यह दुर्दशा हो रही है।

English summary

The Smart Road which was inaugurated by Chief Minister Shivraj Singh Chouhan 7 days ago in Sagar, that road of Smart City is in a dilapidated condition, water streams are gushing on the road in front of the bungalow of the Smart City CEO on the Smart Road.