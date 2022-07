शिवपुरी कलेक्टर का विवादित बयान, 'वोटिंग और लोकतंत्र को बताया बड़ी गलती'

Madhya Pradesh

oi-Neeraj Kumar Yadav

शिवपुरी, 13 जुलाई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के आखिरी यानि कि दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। इसी बीच शिवपुरी जिले के कलेक्टर का एक विवादित बयान आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिवपुरी के एडीएम यूपी शुक्ला देश में मतदान और लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने वोट डालकर क्या हासिल किया है? हमने एक भ्रष्ट व्यवस्था बनाई है। ऐसे में मुझे लगता है कि मतदान और लोकतंत्र एक बड़ी गलती है।

Madhya Pradesh | "What've we achieved by casting vote till today?...We've made a corrupt system. I think voting&democracy is a big mistake,"Shivpuri ADM UP Shukla was heard questioning system of voting& democracy in the country in purported video y'day ahead of local body polls. pic.twitter.com/ygBu9ItDID