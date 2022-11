बाल विवाह रुकवाने पुलिस पहुंची तो दुल्हन खुद आकर बोली, आपको क्या दिक्कत है

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Sagar के सानौधा इलाके में एक नाबालिक विवाह की सूचना मिली थी। पुलिस की महिला किशोर इकाई और महिला बाल विकास अधिकारी जब मौके पर पहुंची तो वहां मंडल सजा हुआ था, हल्की की रस्में हो चुकी थीं। पुलिस को देख हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब विवाह रुकवाने की बात कही तो दुल्हन खुद पुलिस के सामने आकर अड़ गई। दुल्हन पुलिस से बोली मेरी शादी होना है, मैं बड़ी हो गई हूं, मेरी शादी हो रही है तो आपको क्या तकलीफ है। इस पर पुलिस ने उसे करीब आधे घंटे तक समझाया तब जाकर दुल्हन मानी।

सागर जिले के सनौधा में जटाशंकर मंदिर का है, जहां पर विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी। दुल्हन पक्ष के लोग रहली पटना से बारात लेकर आ गए थे। शाम को दूल्हे पक्ष के लोगो को बारात लेकर पहुंचना था। रात को वरमाला और फिर सात फेरे होने का काम बचा था, लेकिन उसके पहले ही किसी ने पुलिस को सूचना दी थी कि, जिस दुल्हन की शादी होने वाली है वह नाबालिग है। सूचना पर पहुंची टीम ने महिला बाल विकास विभाग से जुड़े कर्मचारियों को भी बुलाया। मौके पर मंदिर के पीछे टेंट लगा हुआ था सब्जियां कट रही थी बड़े बुजुर्ग बड़े से पेड़ की छावं में कुर्सी डालें बैठे हुए थे। इधर दुल्हन की भी रस्मे की जा रही थीं।

मुकेश तिवारी ने 'जगीरा डाकू’ का किरदार निभाने 45 दिन नहाया नहीं था, दो साल कोई काम नहीं मिला

कागजात चेक किए तो दुल्हन 18 के बजाय साढ़े 16 साल की निकली

पुलिस की किशोर इकाई ने दुल्हन पक्ष के लोगों से टीम ने कागजात मंगा कर चेक किए तो दुल्हन साढे़ सोलह साल की निकली और जब बताया कि 18 साल के पहले शादी करना कानूनन जुर्म है, तो दुल्हन खुद ही आगे आकर कहने लगी कि मेरी शादी हो रही है, आपको क्या दिक्कत है इसके बाद किशोर इकाई की प्रभारी ज्योति तिवारी ने काफी देर तक परिजनों को समझाइश दी की शादी पक्की रहने दो जैसे ही 18 साल की दुल्हन हो जाए तो उसके बाद आप आगे की रस्में करें काफी मशक्कत के बाद परिजन माने । इस तरह से बारात आने से पहले ही दुल्हन को बिना शादी के विदाई के ही घर लौटना पड़ा। बता दें कि दूल्हा सनोदा गांव के पटेल परिवार से था तो वही दुल्हन रहली पटना से आई थी जटाशंकर धाम मंदिर परिसर से शादी हो रही थी।

English summary

The bride stood firm in front of the police who came to stop the child marriage. Told the police that I am getting married, what is your problem. It took two hours for the police to convince him that you should not get married before 18 years.