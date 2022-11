Sagar News : रेलवे का गार्ड गुजरात में 1.17 करोड़ का सोना-नकदी लिए गिरफ्तार, सस्पैंड

Madhya Pradesh

Railway Station Sagar में पदस्थ रेलवे का एक गार्ड करीब एक किलो सोना और 63.88 लाख रुपए लिए गुजरात के सूरत में पकड़ा गया था। उसके गोल्ड की तस्करी या टैक्स चोरी सहित शेयर बाजार या एमसीएक्स कारोबार से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इधर सूरत से जानकारी आने के बाद रेलवे मंडल डीआरएम जबलपुर ने सस्पैंड कर दिया है। उधर गुजरात चुनाव के मद्देनजर इस मामले में चुनाव आयोग व इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी गार्ड व उसके साथी से पूछताछ कर रहे हैं।

मप्र के सागर रेल स्टेशन के अधीन पदस्थ रेलवे गार्ड सुधीर सेंगर जो रजाखेड़ी मकरोनिया में रहता है, उसे कुछ दिनों पहले सूरत में चैकपोस्ट पर संदिग्ध हालत में बैग लिए पकड़ा गया था। उसका एक साथी रजनेश पाल भी बैग लिए पकड़ा गया था। गुजरात में चुनाव के मद्देनजर नियोल चेकपोस्ट पर विशेष चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान ये सुधीर सेंगर व रजनेश पाल कंधे पर स्कूल बैग टांगे पैदल ही चेकपोस्ट को पार करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को कुछ शक हुआ और दोनों को रोककर बैग की तलाशी ली गई तो एक बैग में 2 हजार व 5 सौ के नोटों कि गड्डियां निकली। इसमें कुल 63 लाख 88 हजार 700 रुपए थे, तो दूसरे बैग में सोने के 15 बिस्किट जिनका वजन 1 किलो था निकले थे। सोने की कीमत 52.50 लाख रुपए बताई गई है। दोनों को मिलाकर करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए करीब इनके पास निकला था।

सूरत पुलिस से जानकारी आने के बाद सुधीर सस्पैंड

रेलवे से मिली जानकारी अनुसार सूरत पुलिस ने सागर रेलवे स्टेशन व जबलपुर मंडल को सूचना भेजी थी, इसमें सुधीर व उसके साथी सोना और नकदी के साथ पकड़े जाने, इन पर प्रकरण दर्ज होने व पूछताछ की जानकारी दी गई थी। दोनों के गुजरात पुलिस की कस्टडी में होने की जानकारी के बाद जबलपुर मंडल के डीआरएम ने सुधीर को सस्पैंड कर दिया है।

पुलिस, चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग कर रहा पूछताछ

रेलवे सूत्रों के अनुसार सुधीर और उसके साथी से सूरत पुलिस के साथ-साथ चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग पूछताछ कर रहा है। सूरत के स्थानीय निर्वाचन की विशेष टीम ने उससे लंबी पूछताछ की है। हालांकि इसमें आरोपियों की तरफ से चुनाव से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम रकम व सोने के मामले में पूछताछ कर रही हैं।

English summary

A railway guard posted at railway station Sagar was caught in Surat, Gujarat, with about one kg of gold and Rs 63.88 lakh. He is suspected to be involved in gold smuggling or tax evasion including stock market or MCX business.