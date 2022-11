MP Weather Update: ठिठुरने लगा MP, पचमढ़ी में 5 तो नौगांव में 6 डिग्री सेल्सियस पारा

Madhya Pradesh

MP Weather Update पहाड़ों पर बर्फवारी का असर मप्र में दिखने लगा है। नवंबर में हिल स्टेशन पचमढ़ी का पारा 5 डिग्री के निकट पहुंच गया तो मैदानी इलाको में नौगांव और रायसेन में पारा 6 और 7 डिग्री के आसपास आ गया है। आगामी दिनों में कड़ाके की ठंड पूरे इलाके को ठिठुराएगी।

Madhya Pradesh के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर दिखने लगा है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फवारी के बाद बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश दिखने लगा है। सर्द हवाओं ने जोर पकडऩा शुरू कर दिया है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को हिल स्टेशन पचमढ़ी न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो बुंदेलखंड के नौगांव में पारा 6.5 तो रायसेन में 7.4 तो उमरिया में 7.8 डिसे दर्ज किया गया।

बुंदेलखंड के साथ आसपास के मैदानी इलाके भी ठिठुरे

नौगांव एवं उमरिया में न्यूनतम तापमान सहित मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से नीचे पहुंच गया है। प्रदेश में छतरपुर, बैतूल एवं जबलपुर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ठंड के इस सीजन में यह सबसे कम तापमान है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मौसम का मिजाज अभी इसी तरह बने रहने के आसार हैं। दो दिन के बाद सर्दी और जोर पकड़ सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फवारी हो रही है

मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला जारी है। उनकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फवारी के साथ वर्षा भी हो रही है। वर्तमान में भी एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। उसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा का रुख भी उत्तरी बना हुआ है। इसके चलते उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है।

The effect of snowfall on the mountains is visible in Madhya Pradesh. On November 19, the temperature of hill station Pachmarhi reached close to 5 degrees, while in the plains it was around 6 and 7 degrees in Naugaon and Raisen. Severe cold will chill the entire area in the coming days.