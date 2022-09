‘ओरछा’ देश की दूसरी अयोध्या जहां ’राजा‘ के रुप में विराजे ‘श्री रामराजा सरकार’

Madhya Pradesh

सागर, 11 सितंबर। मप्र में बुंदेलखंड का 'ओरछा' कभी बुंदेली राजा-महाराजाओं की राजधानी रहा है। इसे देश की दूसरी अयोध्या कहा जाता हैं। भगवान श्री रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में इतिहास और पुरातत्व की इमारतें अपने गौरवशाली गाथा को खुद बयां कर रही हैं। ओरछा देश-विदेश के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदू हैं। यहां पर्यटक और मनमोहक स्थलों की काफी संख्या है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहां दो से तीन दिन रुककर मंदिर, छतरियों, महलों, पार्क, वाटरफाॅल का दीदार करते नहीं थकते।

The country's second Ayodhya, the tourist city of MP 'Shri Ramraja', the city of "Orchha" is also called the 'royal city'. Tourists from all over the country and abroad come here to visit. In this city of kings and princes of Bundelkhand, people come to visit with family and visit tourist places.