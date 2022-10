स्नैक कैचर से दूर जाने सांप-गुहेरों में लगी रेस, छूटते ही सरपट जंगल में भागे

Madhya Pradesh

Snake मौत के दूत, काल, कोबरा, करेंत, रसैल बाइपर, घोड़ा पछाड़ पर्रान और जहरीले गुुहेरे जैसे करीब दो दर्जन खतरनाक और जहरीले सांप व अन्य जानवरों को जंगल में छोड़ा गया है। अकील बाबा और उनके बेटे असद द्वारा इन्हें शहर के अलग-अलग इलाकों और घरों से पकड़ा गया था।

Sagar में स्नेक कैचर अकील बाबा और उनके बेटे असद खान शहर से जब-तब सूचना मिलने पर सांप पकड़ने सहित जहरीले जीव-जंतुओं को पकड़ने पहुंचते हैं। बीते दिनों उन्हांेंने करीब दो दर्जन जहरीले और खतरनाक सांपों को पकड़ा था। इसमें एक फीट से लेकर 8 फीट लंबे सांप और तीन फीट तक के गुहेरे शामिल हैं। अकील बाबा इनको प्लास्टिक के डिब्बों और कनस्तर में बंद करके अपने पास रखते हैं।

जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं

शहर व आसपास के आबादी वाले इलाकों से पकड़े गए सांपों और अन्य खतरनाक व विषैले जीव-जंतुओं को अकील बाबा व बेटे असद खान इकट्ठा ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। रविवार को असद अपने साथियों के साथ शहर से दूर घने जंगल में जाकर इनको आजाद कर दिया गया। कैद से मुक्त होते ही ये सरपट झाड़ियों और घने जंगल में समा गए। असद ने बताया कि करीब दो दर्जन सांप और गुहेरों को लाए थे, जिन्हें जंगल में छोड़ा है।

Snake About two dozen dangerous and poisonous snakes and other animals like the messenger of death, Kaal, Cobra, Karant, Russell Biper, Ghoda Pachad Parran and Poisonous Guhare have been released in the forest. They were caught from different areas and houses of the city by Aqeel Baba and his son Asad.