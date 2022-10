Rishi Sunak के चुनाव में बीना के आदित्य की अहम भूमिका, 5 हजार एशियन-यूरोपियन स्टूडेंट्स को जोड़ा था

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Rishi Sunak को दुनिया पर कभी राज करने वाले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनवाने ने भारतीय मूल के काफी लोगों ने मदद व समर्थन किया था। ऋषि सुनक ने इनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सहयोग मांगा था। बीना के आदित्य प्रताप सिंह यूके ;यूनाइटेड किंग्डमद्ध में एशियन व यूरोपियन स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड में हुए चुनाव के दौरान ऋषि सुनक से भारतीय मूल के स्टूडेंट्स को जोड़ा और उनके लिए अभियान भी चलाया। इस दौरान ऋषि सुनक ने भी भारतीय छात्रों, भारतीय बाजार को लेकर सकारात्मक रुख रखने का आश्वासन इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों को दिया था।

People of Indian origin have also been instrumental in making Rishi Sunak the Prime Minister of England and winning him the election. In this, Aditya Pratap Singh of Bina origin of Sagar district played an active role in MP. Rishi Sunak met Aditya during the election campaign and sought support. Aditya, through his organization, had connected about 5 thousand students in favor of Rishi Sunak.