राजीव गांधी ने जीवन की पहली चुनावी आमसभा सागर के बीना में की थी, 1981 में हेलिकाॅप्टर से आए थे

सागर, 20 अगस्त। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन के इतिहास से सागर जिले का नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। स्व. गांधी ने 1981 में पहली दफा सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपने जीवन की पहली राजनीतिक आमसभा सागर जिले के बीना में की थी। वे लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्यामलाल ठक्कर के समर्थन में प्रचार करने 23 दिसंबर को बीना आए थे। वे हेलिकाॅप्टर से यहां आए थे। यह भी पहला मौका था जब बीना में हेलिपेड तैयार किया गया था और हेलिकाॅप्टर उतरा था।



