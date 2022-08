MP: बारिश का कहर, टापू बन गए शहर, उफन रहीं नदियां, पुलों पर आया पानी, सड़कों का संपर्क टूटा

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 22 अगस्त। मानसून का सितम चरम पर हैं। बीते तीन दिन से लगातार और जोरदार रिकाॅर्डतोड़ बारिश के बाद नदियां गुस्से में दिख रही हैं, सीमाएं तोड़ रही हैं। किनारों को छोड़ बस्तियों का रुख कर रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी से लोग हलाकान हैं। सागर जिले का आसपास के कई हिस्सों से संपर्क कट गया तो संभाग के तीन जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हैं। सबसे ज्यादा निचली बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं। कई गांवों में तो नंदियां लोगों के घर के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। लोगों को रतजगा करना पड़ रहा है।

English summary

Monsoon season is at its peak. After the continuous, vigorous, record breaking rain for the last three days, the rivers are looking angry, breaking the boundaries. Leaving the shores, they are moving towards settlements. People are stunned by water everywhere. Sagar district was cut off from many nearby parts, and similar situation has arisen in three districts of the division. Most of the people in low-lying settlements and rural areas are troubled.