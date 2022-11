Railway Alert: जबलपुर और भोपाल रेल मंडल की 43 ट्रेन रद्द, 17 के बदले रुट

Madhya Pradesh

Railway News: मध्य प्रदेश में बीना रेलवे जंग्शन के पास मालखेड़ी और महादेवखेड़ी रेलवे स्टेशन के बीच टै्रक का दोहरीकरण का काम प्रारंभ हो गया है। इसके चलते भोपाल-जबलपुर रेलखंड के बीच चलने वाली 43 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। 17 ट्रेनों के रुट बदले गए हैं। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा करने से पहले जानकारी लेने के लिए कहा है, ताकि असुविधा से बचा जा सके।

पश्चिम मध्य रेल जबलपुर और भोपाल मंडल के बीना जंग्शन के पास मालखेड़ी और महादेवखेड़ी स्टेशनों के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के काम के चल रहा है। इसके लिए प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण इस रेलवे मार्ग से होकर गुजरने वाली 43 सवारी गाड़ियों को 9 नवंबर से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 17 ट्रेन के रुट बदले गए हैं। यह ट्रेन बदले गए मार्ग से चलेंगी। रेल विभाग ने यात्रियों को इन रुटों से गुजरने वाली गाड़ियों में सफर करने व बदले गए रुट की गाड़ियों या निरस्त की गई गाड़ियो के संबंध में अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस, 139 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने को कहा है।

बीना-कटनी रुट पर यह ट्रेनें निरस्त की गई हैं

- 06603/06604 बीना-कटनी.बीना मेमू ट्रेन 11 से 18 नवंबर तक।

- 11271/11272 इटारसी-भोपाल-इटारसी विध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन 11 से 18 नवंबर तक।

- 22161 भोपाल-दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन 10 से 17 नवंबर तक।

- 22162 दमोह-भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन 11 से 18 नवंबर तक।

- 22165 भोपाल-सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन 12 एवं 16 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 22166 सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन 15 और 17 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 22167 सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन 13 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 22168 निजामुद्दीन-सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन 14 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 02186/02185 रीवा-रानी कमलापति.रीवा स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को दोनों दिशाओं में प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन 9 से 17 नवंबर तक प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन 11 से 19 नवंबर तक प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- 18573 विशाखापट्टनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन 10 और 17 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 18574 भगत की कोठी-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस ट्रेन 12 और 19 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन 10 एवं 17 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 13424 अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 12 और 19 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 19608 मदार जंक्शन-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन 7 एवं 14 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 19607 कोलकाता-मदार जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन 10 एवं 17 नवंबर को

- 20971 उदयपुर सिटी-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन 12 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 20972 शालीमार-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन 13 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 18009 संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर को नहीं दौड़ेंगी।

- 18010 अजमेर-संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन 13 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 20471 पूरी-बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन 13 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 20472 बीकानेर-पूरी एक्सप्रेस ट्रेन 16 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन 13 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 18214 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन 14 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 02181 रीवा-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर को।

- 02182 उदयपुर सिटी.रीवा स्पेशल ट्रेन 14 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 18207 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन 14 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 18208 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन 15 नवंबर नहीं चलेगी।

- 22867 दुर्ग-निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन 11 एवं 15 नवंबर को नहीं दौड़ेगी।

- 22868 निजामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन 12 एवं 16 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 20807 विशाखापट्टनम-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन 11ए 12 और 15 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 20808 अमृतसर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन 12ए 13 और 16 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 04044 नजमुद्दीन-अंबिकापुर स्पेशल ट्रेन 15 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 04043 अंबिकापुर-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 20847 दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन 16 नवंबर को निरस्त रहेगी।

- 20848 उधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन 17 नवंबर को नहीं चलेगी।

- 12549 दुर्ग-जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन 15 नवंबर को।

- 12550 जम्मूतवी-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन 17 नवंबर को।

- 22169 रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन 16 नवंबर को।

- 22170 संतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन 17 नवंबर को।

- 19413 अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन 16 नवंबर को।

- 19414 कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन 19 नवंबर को।

इन ट्रेनों के रूट बदले

- 12121 जबलपुर-निजामुद्दीन एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 11, 13 और 16 नवंबर को वाया कटनी साउथ-कटनी-सतना-ओहान-वीरांगना लक्ष्मीबाई होकर गुजरेगी।

- 11466 जबलपुर-वैरावल एक्सप्रेस 11, 14 और 18 नवंबर को वाया जबलपुर-इटारसी-भोपाल होकर।

- 11465 वैरावल-जबलपुर एक्सप्रेस 12 और 14 नवंबर को वाया भोपाल-इटारसी-जबलपुर होकर।

- 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 10 से 17 नवंबर तक वाया कटनी-सतना-ओहान-वीरांगना लक्ष्मीबाई होकर।

- 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 11 से 18 नवंबर तक वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई-ओहान-सतना-कटनी होकर।

दयोदय एक्सप्रेस ट्रेनें री-रूटिंग

- 12181 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 16 और 17 नवंबर को कटनी मुड़वारा-बीना मालखेड़ी-बीना-महादेवखेड़ी होकर।

- 12182 अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस 16 एवं 17 नवंबर को महादेवखेड़ी-बीना-बीना मालखेड़ी-कटनी मुड़वारा होकर।

English summary

Railway News: The work of doubling of the track has started between Malkhedi and Mahadevkhedi railway station near Bina Railway Junction in Madhya Pradesh. Due to this 43 trains running between Bhopal-Jabalpur section have been canceled. Routes of 17 trains have been changed. For the convenience of the passengers, the Railway Department has asked to take information before traveling, so that inconvenience can be avoided.