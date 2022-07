राष्ट्रपति चुनाव: CM शिवराज ने डाला वोट, सभी पार्टियों के MLA से की ये अपील

भोपाल, 18 जुलाई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज पूरे देश में वोटिंग हो रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में राज्य विधानसभा में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बताया कि हमारे विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। खुशी की बात है कि पहली बार कोई आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनेगी। न केवल मतदाता-विधायक-बल्कि आम जनता भी मुर्मू लिए उत्साहित है।

Our MLAs are casting their votes for the Presidential election. It is a matter of joy that for the first time, a tribal daughter will become the President. Not only the voters - the MLAs - but the common public are excited for her: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/Mmjf4l3H1u — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 18, 2022

Our sister from the tribal community will now become the President. MLAs in MP are voting for her. I would like to appeal to everyone to rise above the boundaries of parties, vote on the basis of our conscience, & contribute to make Droupadi Murmu the President: MP CM SS Chouhan pic.twitter.com/2WA0yXS6lP — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 18, 2022

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय की हमारी बहन अब राष्ट्रपति बनेंगी। मप्र के विधायक उन्हें वोट दे रहे हैं। वहीं, अन्य पार्टियों के विधायकों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी से पार्टियों की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने विवेक के आधार पर मतदान करने और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में योगदान देने की अपील करता हूं।

10 बजे से डाले जा रहे वोट

राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है।

21 जुलाई को आएगा रिजल्ट

राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। वहीं, राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है।

