Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 16 जुलाई। प्राकृत‍िक संपदा व बाघों के प्राकृत‍िक आवास के रुप में देश-व‍िदेश तक पहचाने जाने वाले पन्‍ना टाइगर र‍िजर्व में बाघों के अलावा भी बहुत कुछ है। यहां पर दुर्लभ और रेयर प्रजात‍ि के पक्ष‍ियों की पहचान की गई है। रंग-ब‍िरंगे, सुंदर व मनमोहक द‍िखने वाले करीब 274 दुर्लभ प्रजात‍ि के पक्षी यहां च‍िन्‍ह‍ित हुए हैं। यहां करीब 450 देशी-व‍िदेशी पक्ष‍ियों की प्रजात‍ियां मौजूद हैं। कुछ पक्ष‍ियों की प्राज‍ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature) (IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शाम‍िल किया गया है।

English summary

Winter and summer bird surveys have been conducted in Panna Tiger Reserve. In the preliminary report of the survey, about 252 species of birds have been identified in the winter season and 197 species in the summer survey. In both the surveys, 274 unique species of birds have been identified. Before this they were rarely seen here.