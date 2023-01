Panna: टाइगर-हायना के बाद अब दो नीलगाय का करंट लगाकर शिकार

पन्ना में करंट से टाइगर व हायना की मौत के बाद अब दो नील गाय का करंट लगाकर शिकार करने का मामला सामने आया है। पन्ना के उत्तर वनमंडल रेंज में दो नील गाय बिछाए गए तार से करंट की चपेट में आ गई थीं।

Madhya Pradesh के पन्ना में बाघ, हायन के बाद अब नीलगाय के शिकार का मामला सामने आया है। उत्तर वन मंडल के धरमपुर इलाके में बीते रोज दो नीलगाय का करंट के तार बिछाकर शिकार कर लिया गया। विभाग की टीम ने नीलगाय के शिकार के आरोप में तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया है।

पन्ना-छतरपुर जिले में उत्तर वन मंडल क्षेत्र की धरमपुर रेंज में पिछले महीने दिसंबर में एक युवा बाघ तार से बने फंदे पर लटका मिला था, इसके बाद किशनगढ़ रेंज के जंगल में एक युवा बाघ व एक हायना की करंट की चपेट में आकर मृत्यु हो गई थी। यहां 11 केवी लाइट से कटिया डालकर जंगल में करंट के तार फैलाए गए थे, जिसमें बाघ और हायना की मौत हो गई थी। अब धरमपुर के जंगलों में दो नीलगाय का शिकार कर लिया गया है। यहां भी जंगल में तार बिछाकर करंट फैलाया गया था।

शिकार के आरोप में तीन लोगों की मौत

नीलगाय के शिकार में वन विभाग ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धरमपुर रेंज के वन कर्मचारियों ने नीलगायों की मौत के मामले में आनन-फानन में सिल्हाई बीट से तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान तीनों आरोपी खुद को किसान और बेकसूर बता रहे हैं। उनके सपोर्ट के लिए गांव के अन्य किसान और परिजन भी धरमपुर कार्यालय के पास डेरा जमाए हैं।

After the death of tiger and hyena due to electrocution in Panna, now the case of electrocution of two nilgai has come to the fore. Two Nilgai were electrocuted by the wire laid in the north forest range of Panna.