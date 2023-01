Panna: महिला टीआई—हवलदार को रिश्वत लेते पकड़ा, थाने में लोकायुक्त टीम पर हमला कर टीआई फरार

पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना प्रभारी पर लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस और लोकायुक्त पुलिस में विवाद और नौबत मारपीट तक पहुंचने का मामला सामने आया हैं। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर लोकायुक्त पुलिस द्वारा रविवार देर रात पन्ना के देवेंद्र नगर थाना प्रभारी को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का मामला सामने आया है। उन्हें सरकारी आवास से थाने ले जाने को लेकर लोकायुक्त पुलिस और थाना पुलिस में विवाद, झगड़ा और मारपीट की बात भी सामने आ रही है। इस मामले में बहसबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामले के बाद रिश्वत लेने की आरोपी थाना प्रभारी ज्योति सिंह सिकरवार व प्रधान आरक्षक अमर सिंह मौके का फायदा उठाकर गायब हो गए।

बड़ी खबर :लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई,7 लाख की रिश्वत लेते उपयंत्री गिरफ्तार

English summary

During the Lokayukta's action on the Devendra Nagar police station in-charge of Panna district, the matter of dispute between the station police and the Lokayukta police and reaching the extent of fighting has come to the fore. A video of the case has also surfaced.