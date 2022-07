Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 12 जुलाई। पक्ष‍ियों की दुनिया भी अजब-गजब है। उल्‍लू और कौवों के बीच हमले या लड़ाई की कहान‍ियां भी नहीं सुनी हैं, लेक‍िन बीते रोज एक उल्‍लू कौवों के झुंड के बीच फंस गया तो कौवों ने उसे भगाने के ल‍िए हमला कर दिया। चूंकी उल्‍लू द‍िन में न‍िष्क्र‍िय रहते हैं, इस कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था और कौवे चोंच से उस पर समूह में हमला कर रहे थे, लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेक‍िन जब बात नहीं बनी तो कौवों के हमले से बचाने वन व‍िभाग के कर्मचार‍ियों को बुलाना पड़ा।

English summary

When an owl got stuck in the midst of a bunch of crows, the crows attacked to drive it away. Since owls are inactive during the day, due to this he was not able to run and the crows were attacking him in groups with beaks, people tried to save him, but when the matter did not work, the owl attacked from the crows. Forest department employees had to be called to save lives.