राजसी परंपराओं के साथ निकली बारात, दूल्हा बन जानकी को ब्याहने निकले श्रीरामराजा सरकार

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Orchha विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी, भगवान श्रीरामराजा की राजधानी ओरछा श्री पंचमी पर सियाराम के भजनों से गूंज रही थी। यहां की गली-गली में भगवान राम के विवाह के गीत गूंज रहे थे। सोमवार को यहां श्रीराम-जानकी विवाह का आयोजन किया गया। रात साढ़े आठ बजे से मंदिर से भगवान श्रीराम की बुंदेली भजन मंडलियों, वाद्ययंत्रों के साथ बारात निकाली गई। बारात का ओरछा के हर घर के बाहर स्वागत कर भगवान की आरती उतारी गई। बारात जानकी मंदिर पहुंची जहां मंदिर कमेटी ने भव्य और जोरदार तरीके से बारात का स्वागत किया।



श्रीराम विवाहः श्रीरामराजा को हल्दी चढ़ाई, पंगत होगी, श्रीपंचमी पर निकलेगी सरकार की बारात

English summary

On Sripanchami, a procession of Shriramraja Sarkar was taken out in Orchha, which is called Ayodhya of Bundelkhand. The procession had reached Janaki temple with Bundeli tradition and music. Here, for the last five days, all the religious customs and rituals of marriage are being completed.