श्रीराम विवाहः श्रीरामराजा को हल्दी चढ़ाई, पंगत होगी, श्रीपंचमी पर निकलेगी सरकार की बारात

Sri Ramaraja Sarkar Orchha देश में भगवान श्रीरामराजा सरकार की एकमात्र राजधानी ओरछा में भगवान श्रीराम-जानकी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। रविवार को श्रीरामराजा मंदिर में भगवान को हल्दी की रस्म निभाई गई। शाम को विवाह की पंगत का आयोजन होगा। श्रीपंचमी पर सोमवार शाम को भगवान श्रीराम दूल्हा बनकर बारात लेकर जानकी माता को ब्याहने जानकी मंदिर जाएंगे।

Preparations for the marriage of Lord Shriram-Janaki are going on in Orchha, the only capital of the Shriramraja government. Turmeric ceremony was performed to the deity at Sri Ramaraja temple on Sunday. The marriage ceremony will be organized in the evening. On Shri Panchami, on Monday evening, Lord Shriram would go to the Janaki temple to marry Janaki Mata with a wedding procession in the form of a bridegroom.