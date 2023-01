ओरछा-अयोध्या कॉरीडोर से जुड़ेंगे, उज्जैन की तर्ज पर 'श्रीरामराजा लोक' बनेगा

उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा में श्री रामराजा लोक बनाया जाएग। यह घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में नितिन गडकरी के सुझाव के बाद मंच से दी है। ओरछा में परिक्रमा पथ भी बनाया जाएगा।

भगवान श्रीराम की राजधानी ओरछा को श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर तीर्थस्थल के रुप में विकसित किया जाएगा। ओरछा को अयोध्या सर्किट में शामिल कर कॉरीडोर से जोड़ा जाएगा। 84 कोस परिक्रमा पथ की तर्ज पर ओरछा में परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की है। गडकरी के परामर्श पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा को उज्जैन में महाकाल लोक की तर्ज पर श्रीरामराजा लोक बनाने की घोषणा की है।



ओरछा से अयोध्या तक बनेगा कॉरीडोर, रामराजा लोक बनेगा

केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को ओरछा पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले श्री रामराजा सरकार के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, उसके बाद वे खजुराहो-झांसी हाईवे सहित 6800 करोड़ की लागत से 550 किलोमीटर लंबी 18 परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमिपूजन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिस तरह अयोध्या-चित्रकूट-जनकपुर को जोड़ा जा रहा है, उसी तर्ज पर ओरछा को आयोध्या से जोड़ा जाएगा। उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि अयोध्या से सीधे कॉरीडोर के माध्यम से ओरछा को जोड़ेंगे। अयोध्या में जिस तरह 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग 4 हजार करोड़ की लागत से परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है, इसमें 5.5 मीटर का पैदल पथ बनाया जा रहा है। नंगे पैर भी परिक्रमा कर सकेंगे। गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखते हुए कहा कि ओरछा के इन मार्गों को बनाते समय प्रभुश्रीराम के इतिहास को ऐतिहासिक योजना में शामिल किया जा सकता है। रोड के दोनों तरफ ओरछा का इतिहास व भगवान श्रीराम से जुड़ी कला​कृतियां, पेंटिंग, पत्थर की प्रतिमाएं लगाई जा सकती हैं। आप प्लान तैयार कराएं काम हम कराकर देंगे।

दतिया में माता पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए, सुझाव भी दे गए

नितिन गडकरी ओरछा पहुंचने से पहले मां पीताम्बरा पीठ दतिया पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मां बगुलामुखी के दर्शन किए, मात धूमावती मंदिर, मां बगुलमुखी माता, वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन किए। कुछ समय यहां रुकने के बाद वे ओरछा पहुंचे और यहां हैलीपेड से सीधे श्रीरामराजा सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। पूजन-अर्चन करने के बाद गडकरी मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने भाषण के दौरान सीएम को सुझाव देते हुए बताया कि माता पीताम्बरा पीठ, ओरछा में श्रीरामराजा मंदिर, झांसी में आज जमीन अधिगृहीत करके चार्जिग स्टेशन, फूड मॉल, लैंड स्केपिंग करें। ओरछा, झांसी, पीताम्बरा पीठ सर्किट बनाया जा सकता है।

ओरछा को देश के कोने-कोने से जोड़ने 70 हजार करोड़ के काम चल रहे हैं

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओरछा को देश के कोनों से जोड़ने के लिए 70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। विशेष रुप से श्रीराम राजा की नगरी ओरछा का विकास अयोध्या की और चित्रकूट की तर्ज पर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मप्र में 25 हजार करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। आज 6800 करोड़ की लागत से 550 किलोमीटर 18 परियोजनाों का लोकार्पण ​और शिलान्यास हो रहा है।

