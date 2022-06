Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 24 जून। बुंदेलखंड में पंचायती राज पर सरपंच की कुर्सी कब्‍जाने की होड में अब हथियार भी चलने लगे हैं। छतरपुर के बरायचखेरा पंचायत में कुर्सी के ल‍िए दो प्रत्‍याश‍ियों के पर‍िजन और समर्थक आपस में भ‍िड गए। इस दौरान बंदूकें भी न‍िकली, हवाई फायर हुए और बंदूक बट से हमला भी किया गया। आपसी चुनावी संघर्ष में 7 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए, ज‍िन्‍हें छतरपुर ज‍िला अस्‍पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है।पुल‍िस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच में ल‍िया है।

पुल‍िस से म‍िली जानकारी अनुसार कोतवाली थाना इलाके के बरायचखेरा में रेवती पटेल और जयंती पटेल सरपंच प्रत्याशी हैं। दोनों ही पक्ष इलाके में चुनाव प्रचार में जुटे है। चुनाव के कारण दोनों चुनाव जीतने को लेकर दव्द भी शुरू हो गया। बीती रात पहले प्रचार को लेकर दोनों के पर‍िजन में हल्‍की बहसबाजी हुए बाद में मामला तूल पकड गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। पुल‍िस के अनुसार रेवती पटेल की तरफ के लोगों ने बताया है कि राकेश पटेल, रक्षपाल पटेल, दिलीप पटेल, संतोष पटेल आए और गोली चला दी। वे कुछ समझ पाते इसके पहले उन्होंने बंदूक की बटों, लाठी, डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हमले में विनोद के अलावा कल्लू पटेल, महादेव पटेल, खेमचंद्र पटेल घायल हुए हैं। वहीं, जयंती पटेल की तरफ के रक्षपाल पटेल ने पुलिस को बताया कि विनोद पटेल ग्रुप के लोगों ने गोली चलाई और लाठी-डंडों से मारपीट की। हमले में रक्षपाल, राकेश, दिलीप और संतोष घायल हुए हैं। दोनों पक्ष के लोगों को ज‍िला अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। 7 में से कुछ को काफी गंभीर चोटे आई हैं। दोनों पक्ष के ख‍िलाफ मामला दर्ज किया गया है।

English summary

In Delkhand, now arms are also running in the race to grab the chair of Sarpanch on Panchayati Raj. In the Baraichkhera Panchayat of Chhatarpur, the relatives and supporters of two candidates clashed for the chair. During this, guns were also fired, there was aerial fire and gun butt was also attacked.