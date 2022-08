Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 25 अगस्त। कहते हैं आग और पानी का कभी साथ नहीं हो सकता है। जहां पानी होगा वहां आग नहीं ठहर सकती... लेकिन बुंदेलखंड में एक अजूबा हैंडपम्प आग और पानी उगलने के कारण चर्चाओं में बना हुआ है। खाली पडे़ इस बोरवेल से इन दिनों खुद ही पानी की धार उछलकर बाहर आ रही है, इसके साथ ही इसमें से आग के गोले लगातार निकल रहे हैं।

एमपीः छतरपुर में अजूबा बोरवेल, पानी के साथ उगल रहा आग के गोले

English summary

A strange hand pump in Bundelkhand is in the news due to fire and spewing water. These days the stream of water itself is coming out from this empty borewell, along with it, fireballs are continuously coming out of it.