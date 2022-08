MP: सीएम राइज स्कूल का गार्ड करता था गंदी हरकत, प्रायमरी के बच्चों ने बताई करतूत

Madhya Pradesh

सागर, 19 अगस्त। मप्र में दमोह जिले के पथरिया में स्थित सीएम राइज स्कूल के सुरक्षाकर्मी द्वारा यहां पढ़ने वाले प्रायमरी और माध्यमिक स्कूल छात्रों का यौन शोषण करने के प्रयास का मामला सामने आया हैं। उक्त सुरक्षाकर्मी उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। बच्चों के परिजन ने स्कूल आकर जमकर हंगामा किया और बताया कि उक्त कर्मचारी बच्चों का जान से मारने की धमकी, तालाब में फेंकने की धमकी भी दे रहा था।

दमोह जिले के पथरिया म3ें संचालित सीएम राहज सकूल के सुरक्षाकर्मी पर प्राथमिक स्कूल के छात्रों से अश्लील हरकतें करने और उन्हें किसी अन्य को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार सीएम राइज स्कूल का सुरक्षाकर्मी विपुल जैन बीते रोज स्कूल में छात्रों से अश्लील हरकतें करने लगा। वह उनके शरीर को गलत तरीके से छू रहा था। बच्चों ने घर पहुंचकर सुरक्षाकर्मी की हरकतें परिजन को बताई तो वे स्कूल में आकर हंगामा करने लगे। सुरक्षाकर्मी में एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और खिड़की की जाली से बात कर रहा था। परिजन ने हंगामा करते हुए उससे बाहर आने को बोला तो वह नहीं आया। खुद पर लगाए बच्चों के आरोपों को झूठ बता रहा था। बच्चों ने मौके पर ही सबसे सामने उसकी करतूत बताई। एक बच्चे ने बताया कि गंदी हरकत के दौरान उसने सुरक्षाकर्मी के हाथ में काट दिया था और खुद को छुड़ाकर बाहर आया था। इसके हाथ में काटने का निशान भी मौजूद है। चैकीदार विपुल इन सब आरोपों को झूठा बताता रहा।

एक बच्चे ने अपनी मां को घर जाकर बताया था कि सुरक्षाकर्मी विपुल जैन उनके साथ गंदी हरकत करता है। समलैंगिग होने को भी कहता है। ऐसा नहीं करने पर धमकी भी देता है। कहता है कि यदि यह बात घर में किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार देंगे। एक महिला ने हंगामे के दौरान बताया कि सुरक्षाकर्मी ने उनके बेटे को धमकी दी थी घर बताया तो जान से मार देंगे। तालाब में फंेंक देंगे।

जांच प्रतिवेदन विभाग को भेजा, प्रायमरी से हटाया

मामले में स्कूल के प्राचार्य केपी बिदोलिया का कहना है कि 3 बच्चों व उनके परिजन की शिकायत आई है। उनके बयान दर्ज किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी आरोपों को झूठा बता रहा है। सभी के बयान लेकर उच्च अधिकारियों को जांच प्रतिवेदन भेज दिया है। सुरक्षाकर्मी को हटाकर माॅडल स्कूल में भेजा गया है। विभाग से जैसे निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार काम किया जाएगा।

A shocking case has come to light from CM Rise School located in Patharia of Damoh district. An attempt was made to sexually assault two students by the security personnel posted here. A student of the primary school cut the hand of the said accused security guard and ran it and went home and told the family. The family gathered in the school and created a ruckus. The department has set up an inquiry in the matter.