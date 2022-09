MP: खजुराहो के युवा का कमाल, बगैर हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगी बाइक, सेंसर डिवाइस से जोड़ा

Madhya Pradesh

सागर, 11 सितम्बर। मप्र के छतरपुर जिले के खजुराहो में रहने वाले 19 साल के सुनील अहिरवार नाम के युवक ने कमाल कर दिया है। उसने अपनी बाइक के इंजन और हेलमेट में सेंसर डिवाइस लगाई हैं। इन दोनों को इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट कर दिया हैं। सबसे खास बात है कि बाइक चलाने के लिए यह हेलमेट लगाना आवश्यक है। जब तक बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाएगा बाइक का इंजन स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा। जैसे ही हेलमेट को सिर से निकालकर अलग करेंगे, बाइक का इंजन स्वतः बंद हो जाएगा। सुनील का यह तरीका बढ़ती दुर्घटनाओं में बाइक सवार की जान बचाने में काफी सहायक होगा।

A 19-year-old youth named Sunil Ahirwar, living in Khajuraho of Chhatarpur district of MP, has done wonders. He has installed sensor devices in the engine and helmet of his bike. Both of these are connected through electronic devices. The most important thing is that it is necessary to wear this helmet to ride the bike. The engine of the bike will not be able to start unless the bike rider is wearing a helmet.