MP: मरीजों को भर्ती करने से इंकार कर रहा यह मेडिकल काॅलेज, आखिर क्या है मामला, जानिए वजह

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 22 अगस्त। मध्यप्रदेश के सागर का बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में नए मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह खाली नहीं हैं। यहां से ओपीडी और कैजुअल्टी से मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। यहां सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। मरीजों को वापस लौटाने के बाद यहां आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की समस्या को देखते हुए अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में पांच-पांच फ्लोरबेड यानी जमीन पर गद्दे लगवाए हैं, जहां इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है।

बीएमसी में इन दिनों मरीजों का मेला लगा हुआ है। यहां की मेडिसिन विभाग की ओपीडी रोजाना 500 से ऊपर चल रही है। वहीं अन्य विभागों में भी मरीजों की भरमार है। इधर दोपहर बाद कैजुअल्टी में मरीजों की लंबी-लंबी लाइन लग रही है। रोजाना एक सैकड़ा से मरीज भर्ती हो रहे हैं। हालात यह बनी कि दो दिन पहले बीएमसी अस्पताल मरीजों से फुल भर गया। यहां नए मरीजों को भर्ती करने के लिए एक भी पलंग खाली नहीं बचा। जब मरीजों को वापस लौटाया जाने लगा तो उनके परिजन से विवाद होने लगे। मरीजों के परिजन अस्पताल प्रशासन को खरी-खोटी सुनाकर जा रहे हैं। पलंग खाली न होने के बाद कैजुअल्टी व अस्पताल प्रशासन ने काॅलेज प्रशासन व जिला प्रशासन को सूचना दी है। दूसरी तरफ यहां के दुष्कर हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर्जरी, ईएनटी व अन्य विभागों में मेडिसिन विभाग के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है।

हर वार्ड में 5-5 फ्लोरबेड लगाए गए हैं

बीएमसी प्रबंधन से मिली जानकारी अनुसार अस्पताल में कुल 25 वार्ड उपलब्ध हैं। इनमें से एक वार्ड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करके रखा गया है। कैजुअल्टी को मिलाकर अस्पताल में करीब 750 पलंग उपलब्ध हैं, लेकिन यह पूरे भर चुके हैं। मरीजों को वापस न लौटाना पड़े इसके लिए सभी वार्डो में 5-5 बेड जमीन पर लगाए गए हैं। हालांकि इनका उपयोग केवल इमरजेंसी में ही किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सोमवार को यह भी पूरे भर चुके हैं।

इतने सैंपल कि पैथोलाॅजी विभाग हाथ खड़े कर दिए

ओवरलोड अस्पताल के कारण अन्य विभाग भी ओवरलोड हो रहे हैं। इसके कारण अस्पताल में कर्मचारी और अधिकारी परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सेंट्रल लैब में हो रही है। यहां पर मौजूद स्टाफ ओपीडी और आईपीडी से आने वाले बेतहाशा सैंपल से परेशान हो गए हैं। 24 घंटे लैब रन होने के बाद पैथोलाॅजी विभाग ने भी हाथ खडे़ कर दिए हैं।

अस्पताल फुल हो गया है, हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं

बारिश के सीजन में इन दिनों बेतहाश मरीज अस्पताल आ रहे हैं। ओपीडी और कैजुअल्टी से भर्ती होने वाले मरीजों के कारण अस्पताल में एक भी पलंग खाली नहीं बचा हैं। इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती करने के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। सामान्य मरीजों को घर भेजने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह सही है कि फ्लोरबेड लगाए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल आपात स्थिति में ही किया जा रहा है। प्रशासन को सूचना दी गई है।

- डाॅ. एसके पिप्पल, अधीक्षक, बीएससी, सागर

English summary

There is a strange situation these days in Bundelkhand Medical College, Sagar, MP. Patients coming here are being returned without being admitted. In fact, all the wards and beds available here are filled with patients. There is not even room left to admit new patients. As an alternative arrangement, 5-5 floor beds have been installed on the ground in all the wards. The hospital administration has informed senior officials about this.