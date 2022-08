Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 18 अगस्त। मप्र के सागर में पहाड़ी इलाकों में भव्य वाटरफाॅल अपने शबाब पर हैं। सागर में मालथौन इलाके में नेशनल हाईवे-44 से करीब 8 किलोमीटर अंदर जाकर बहुत बड़ा और मनमोहक जलप्रपात है। इसे बुंदेलखंड और सागर का धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इस इलाके में राहतगढ़ वाटरफाॅल के बाद यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है।

फोटो/वीडियो साभारः ऋषभ दुबे

MP: बुंदेलखंड में भी मिनी ‘धुआंधार', 60 फीट ऊपर से गिरता है ‘कनकद्दर' जलप्रपात

English summary

Kanakaddar' Falls is situated near Dongrakhurd village, about 7 kms from National Highway-44 near Malthaun between Sagar and Lalitpur in Bundelkhand. It is situated between the mountain ranges of Vindhyachal. People going from the side of Sagar can reach here from near Amari village via Malthaun. Although the access road here is still difficult.