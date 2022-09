MP: कटनी में तड़पते घायल की जान बचाने दौड़ा बुलडोजर, क्योकि यहां एंबुलेंस सेवा है बीमार !

Madhya Pradesh

oi-Kartik Agnihotri

कटनी, 14 सितंबर: यूपी हो या फिर एमपी बुलडोजर की धमक बरक़रार हैं। इसके सहारे माफियाओं, अपराधियों के बुलंद हौसलों को रौंदते देखा जा रहा हैं। शादियों के सीजन में यह कुछ लोगों के लिए जेसीबी मशीन यानी बुलडोजर दूल्हा-दुल्हन का स्टेटस सिम्बल भी बनते हुए भी देखा गया। इसी बीच अब मप्र के कटनी में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई हैं, जहां सड़क हादसे में तड़पते घायल एक व्यक्ति को बुलडोजर से अस्पताल ले जाना पड़ा। आरोप लगाए गए कि लहूलुहान घायल व्यक्ति को ले जाने आधे घंटे बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची।

Katni: Victim had a bike accident in Barhi & called 108 but ambulance wasn't available as related agency providing ambulance services got changed. Ambulance was coming from nearby town & got late. Proposal sent for new ambulance: Pradeep Mudhiya, Chief Medical & Health Officer pic.twitter.com/uhdF03pxuk