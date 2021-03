मध्य प्रदेश: भोपाल के गांधी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त, तीन पायलट घायल

Madhya Pradesh

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज (शनिवार) एक बड़ा विमान हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भोपाल के गांधी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन पायलट घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। विमान दुर्घटना की जानकारी गांधी नगर के एसएचओ अरुण शर्मा ने दी है। हादसे की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान खाली मैदान में क्रैश हुआ है, फिलहाल स्थानीय लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह एक सर्वे विमान था जिसने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। टेकऑफ होने के कुछ देर बाद ही विमान क्रैश होकर गांधी नगर के पास खेत में गिर गया। इस हादसे में दो ट्रेनी पायलट और कैप्टन अश्विनी शर्मा घालय हो गए हैं, सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल के ASP दिनेश कौशल ने बताया विमान गांधीनगर के पास बड़वाई गांव के खेत में गिरा। बताया जा रहा है कि कैप्टन अश्विनी शर्मा अपने दो ट्रेनी पायल के साथ विमान को लेकर गुना जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है।

Three pilots have been injured after an aircraft crashed in Gandhi Nagar Police Station limits of Bhopal. The injured have been shifted to hospital: Arun Sharma, SHO, Gandhi Nagar. #MadhyaPradesh

