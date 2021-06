MP : अब संडे को नहीं लगेगा लॉकडाउन, शिवराज सरकार का ऐलान

Madhya Pradesh

oi-Love Gaur

भोपाल, जून 26: कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बाद अब शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में हर रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। सरकार की ओर से अब कोरोना नियंत्रण के बाद रविवार के दिन लगने वाले कोरोना कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगों को संडे लॉकडाउन से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से संडे को लगने वाले कोरोना कर्फ्यू को हटाने की घोषणा की। शिवराज सिंह ने मीडियो को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया और एक्टिव मामले 1000 से नीचे हैं। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.06 फीसदी हो गई है। ऐसे में रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगाना उचित नहीं है। इसलिए हम इसे तुरंत वापस ले रहे हैं।

Corona is under control in MP. Not even one positive case reported in 35 districts&active cases stand below 1000. Positivity rate has dropped to 0.06%. In this situation, it is not justified to impose a corona curfew on Sunday. So we are withdrawing it immediately: CM SS Chouhan pic.twitter.com/eqrWIHQHsk