NCW तक पहुंचा दमोह धर्मांतरण मामला, अध्यक्ष ने DGP को कार्रवाई के लिए लिखा

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)ने मप्र के दमोह जिले के धर्मांतरण मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मप्र के DGP को लिखा है। आयोग ने मामले में जांच कर FIR दर्ज कराने व धर्मांतरण कराने वाले गिरोह को हिरासत में लेने की बात कही है।

Madhya pradesh के दमोह जिले में धर्मांतरण का मामला देश-प्रदेश तक उछल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक वीडियो को देखकर इस पर संज्ञान लेते हुए मप्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखा है। इसमें कहा गया है कि दमोह जिले में दलित महिला व उसके पति ने पैसे के बदले ईसाई धर्म अपना लिया था। जब इन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया तो धार्मिक नेता और अनुयायायों ने उन्हें धमकी दी और पहले दिए गए पैसे से चार गुना पैसे मांग रहे हैं। महिला आयोग ने मामले में डीजी से कहा है कि जांच कर एफआईआर कराई जाए और धर्मांतरण कराने वाले गिरोह को हिरासत में लिया जाए।

जानकारी अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्य़क्ष रेखा शर्मा ने एक ट्विटर वीडियो पर संज्ञान लिया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि मप्र के दमोह में एक दलित महिला और उसके पति ने पैसे के बदले ईसाई धर्म अपनाया था। इनको चर्च भी ले जाया जाने लगा था। इन लोगों ने चर्च जाना बंद किया और हिन्दू धर्म में वापसी की तो इनको ईसाई धर्म के लोग, धर्मांतरण कराने वाले धार्मिक नेता और उनके अनुयायी अब उन्हें धमका रहे। महिला के आरोपों के अनुसार धर्मांतरण कराने वाले पूर्व में दिए पैसे के चार गुने पैसे भी मांग रहे हैं। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी मप्र को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में जांच कराकर आरोपों की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और धर्मांतरण कराने वाले गिरोह को हिरासत में लिया जाए।

दिल्ली-केरल के धर्मांतरण कराने वाले दे रहे धमकी, पैसे भी वापस मांग रहे

थामस बंधुओं ने कराया था धर्मांतरण, नहीं हुई कार्रवाई

The National Commission for Women (NCW) has written to the DGP of MP, taking suo motu cognizance of the conversion case in Damoh district of MP. The commission has asked to investigate the matter, register an FIR and take the gang involved in conversions into custody.