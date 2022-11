Khajuraho: किताबों से निकलकर साकार हो गई जनजातियों की बस्ती, दुनिया होगी रूबरू

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Khajurho Tourist Places: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में मप्र की 7 जनजातियों की एक बस्ती बसाई गई है, आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय, संस्कृति विभाग द्वारा बस्ती बसाई जा रही है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां इनकी सभ्यता, संस्कृति, परम्पराओं, आभूषण कला से परिचित हो सकेंगे। सरकार का प्रयास है कि इन बस्तियों के माध्यम से जंगल के अंदर और पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय समाज के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, आभूषण का एक जगह संगम किया जाए और खजुराहो आने वाले दुनियाभर के पर्यटकों को इनकी दुनिया से परिचित कराया जाए।



फिल्म स्टार आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी सागर में मनाएंगे गौर दीपावली, 26 को सीएम भी आएंगे

English summary

A colony of 7 tribes of Madhya Pradesh has been established in the world famous tourist destination Khajuraho, the settlement is being established by the Tribal Museum, Department of Culture. Tourists coming from India and abroad will be able to get acquainted with their civilization, culture, traditions, jewelery art here.