G-20 Group: खजुराहो में आयोजित हो सकती हैं जी-20 संस्कृति समूह की बैठकें

India साल 2023 में G-20 Group देशों की अध्यक्षता करेगा। इसके लिए देश के अंदर दिसंबर से लेकर सालभर तक अलग-अलग बैठकों का दौर चलेगा। इनकी मेजबानी भारत को करना है। इसी क्रम में संभवता खजुराहो में जी-20 संस्कृति समूह की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए विदेश मंत्रालय से लेकर तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय जिला प्रशासन संयुक्त रुप से बैठकें कर कार्ययोजना पर काम कर रहा है। सबकुछ ठीकठाक रहा तो आगामी 23 से 25 फरवरी तक जी-20 संस्कृति समूह की बैठकें खजुराहो में आयोजित होंगी। संभावना जताई जा रही है कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

Madhya Pradesh में जी-20 समूह देशों की बैठकें अलग-अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। इसमें इंदौर और खजुराहो का नाम शामिल है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मप्र के छतरपुर जिला के अधिकारियों से संपर्क कर इस सिलसिले में तैयारियां शुरु कर दी हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिरों का समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इधर संस्कृति कार्य समूह की बैठक में सदस्य देशों के करीब 200 से ज्यादा प्रतिनिधि के शामिल होने की जानकारी दी जा रही है।

Bundelkhand के विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर खजुराहो में 23 से 25 फरवरी तक जी-20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इसमें जी-20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, वित्त मंत्री व विदेश मंत्री जैसे वीवीआईपी सहित 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होने की संभवना जताई जा रही है। बता दें कि जी-20 समूह की अध्यक्षता दिसंबर से आगामी एक साल के भारत को मिलने वाली है। इसके तहत दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 समूह की तमाम बैठकों की मेजबानी और अध्यक्ष भारत करेगा। बैठकों की तैयारियों को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं बैठकों का दौर भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर मप्र के महानगर इंदौर में 13, 14, 15 फरवरी को जी-20 कृषि कार्य समूह की तैयारी है।

पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, 20 देशों के सैकड़ों अधिकारी भी आएंगे

कोरोना काल के बाद खजुराहो में देशी-विदेशी पर्यटकों का आना कम हुआ है। पर्यटन उद्योग को इससे काफी नुकसान भी हुआ था। अब यदि जी-20 संस्कृति समूह की बैठकें यहां आयोजित होती हैं तो सदस्य देशों से सैकड़ों प्रतिनिधि, अधिकारी, मीडियाकर्मी, डेलीगेट्स आएंगे। इससे खजुराहो में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

The meetings of the G-20 group formed at the international level will be held in India from December next. India will chair the meetings of the G-20 group from December. In this, a meeting of the G-20 Culture Working Group can be organized at Khajuraho, an international tourist destination located in Bundelkhand. A round of meetings is going on from Delhi to Khajuraho regarding this.