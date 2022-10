Karwa Chauth 2022: बगैर 'हेलमेट' पति को लंबी उम्र की दुआ भी काम नहीं आएगी, पुलिस की इमोशनल अपील

Madhya Pradesh

Karwa Chauth 2022: पति को हेलमेट नहीं पहनाएंगी तो लम्बी उम्र की दुआएं भी काम नहीं आएंगी..., पति को हेलमेट दिए बिना करवाचौथ व्रत अधूरा है...! पढ़कर अचरज हो रहा है न... मप्र के सागर शहर में जगह-जगह इसी तरह के होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर लगे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी हेलमेट कंपनी ने नहीं बल्कि पुलिस ने लगवाया है। पुलिस इन दिनों हेलमेट अभियान के तहत लोगों को जागरुक कर रही है। करवाचौथ व्रत के मौके पर पुलिस अधिकारियों ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए लोगों को जागरुक करने का अनूठा तरीका और अभियान चलाया है।

In Sagar of MP, the police is getting the unique Karva Chauth celebrated. On Karva Chauth, women are being appealed to make their husbands follow the rules of helmets by putting up hoardings, flexes at various places in the city. In fact, the police is also running the helmet campaign in an emotional way.