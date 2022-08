MP: उफनती नदी पर दो टुकड़ों में बंट गई मालगाड़ी, रिवर्स कर लाए ट्रेन, तब आपस में जुड़ी

Madhya Pradesh

सागर, 22 अगस्त। मप्र के सागर-दमोह जिले के बीच भारी बारिश में उफनती नदी के पुल पर एक मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन के पीछे वाले गार्ड को जब अहसास हुआ कि ट्रेन के डिब्बे धीमी हो रहे हैं तो उसने तुरंत वायरलैस पर ट्रेन के पायलट और रेलवे स्टेशन को इसकी सूचना दी थी। ब्रेक लगाते-लगाते ट्रेन सुनार नदी के ओवरब्रिज तक जा पहुंची थी। सूचना मिलने पर तत्काल इस रूट पर दोनों ओर से ब्लाकेज जारी किए गए ताकि अन्य कोई ट्रेन इस ट्रेक पर न आ सके।

सागर-दमोह के बीच में पथरिया रेलवे स्टेशन के पास बेरखेड़ी में सुनार नदी के रेलवेब्रिज के पहले दोपहर में एक मालगाड़ी ट्रेन की अचानक कफलिंग टूट गई और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इंजन के साथ जुड़े डिब्बे आगे निकल गए और करीब आधे डिब्बे पीछे छूट गए। ट्रेन के पीछे गार्ड को जब अहसास हुआ कि ट्रेन की स्पीड एकदम से कम हो गई है, तो उसने वायरलेस पर ट्रेन के ड्राइवर से संपर्क किया और उसे जानकारी दी, जिसके बाद उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए।

ब्रिज पर खड़ी आगे की ट्रेन के हिस्से को बैक करके पीछे लाया गया

इधर गार्ड ने पथरिया स्टेशन को भी इसकी सूचना दी थी। जहां से रेलवे विभाग ने इस ट्रेक पर दोनों तरफ से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्लाॅकेज लगवा दिए, ताकि कोई ट्रेन इस ट्रेक पर न आ सकें। बाद में नदी के ब्रिज पर खड़ी आगे की ट्रेन के हिस्से को बैक करके पीछे लाया गया और ट्रेन का अलग हुए डिब्बों को एक-दूसरे से जोड़ा जा सका। समय रहते टल गया हादसा, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।

English summary

A goods train split in two on the bridge of a overflowing river in heavy rain. Fortunately, when the guard behind the train realized that the coaches were slowing down, he immediately informed the pilot of the train and the railway station over wireless. While applying the brakes, the train had reached the overbridge of the goldsmith river. On receiving the information, blockages were issued from both the sides on this route immediately.